Son Dakika Haberleri: Altay'dan kötü giriş
Son Dakika Spor Haber

Altay'dan kötü giriş

2 saat önce

TFF 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Altay, ilk 2 maçından sadece 1 puan çıkararak 15'inci sırada kendine yer buldu.

Altay'dan kötü giriş, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Altay, ilk 2 maçından sadece 1 puan çıkararak 15'inci sırada kendine yer buldu. Lige evindeki 3-1'lik Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, dün deplasmanda İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak istediği 3 puanla tanışamadı. İzmir ekibi, ilk 2 haftada kalesinde 5 gol görerek savunmada alarm verdi. Kadrosunu 8 oyuncuyla takviye eden ancak kaleci transferi yapmayan Altay'da kaleci Aydın'ın performansı şimdiden eleştirilmeye başladı. Süper Lig hedefiyle yola çıkan ancak sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan siyah-beyazlılar, evinde oynayacağı Balıkesirspor maçıyla çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

İstanbulspor beraberliği sonrası oyuncularını tebrik eden teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Ortada güzel bir oyunla alınan 1 puan var. Deplasmanda alınan puan her zaman çok değerli. Maçı farklı kazanabilirdik. Karşımızda geçen haftadan moralli bir İstanbulspor vardı. Çok dinamik, geriden iyi oyun kurabilen, atakları iyi sonlandırabilen, doğru oynamayı bilen bir ekibe karşı oynadık. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Alanların hepsini kapattık, çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Ön tarafta çok cömerttik. İlk yarıda bile farklı sonuçla soyunma odasına girebilirdik. İnşallah bu puanın devamı galibiyet olarak gelir" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray yönetimine müjdeli haber! Mahkeme kararını açıkladı
Fransızlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ölüm grubuna koydular Merih Demiral için masaya oturacaklar! 35 milyon euroluk çılgın teklif Barcelona'dan Neymar çıkarması! PSG, 100 milyon euro ve 2 futbolcu istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:49:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'dan kötü giriş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]