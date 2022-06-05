Altay'dan "Milletimizin Diliyle Konuştuk" Diyen Erdoğan'a Tepki: "Milletin Üslubu Mu, Erdoğan'ın Üslubu mu? Bunu Görmenin Tek Yolu Sandıktır"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Gezi eylemcilerine yönelik ağır ifadeler için "Milletimizin diliyle konuştuk" açıklamasını getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özür dilemesi çağrısında bulundu. Altay, "Bu durumda yapılacak olan hakeme gitmektir, hakem millettir. Seçim gerekli. Ayrıca tazminat davaları açılabilir diye düşünüyorum. Herkesin adliyeye yürümesi belki Erdoğan'ı sandığa yürütür. O zaman ortaya çıkar bakalım bu üslup milletin üslubu mu, Erdoğan'ın üslubu mu? Bunu görmenin tek yolu sandıktır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KRT TV'de dün akşam yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programına katıldı. Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine yönelik söylediği ağır sözlerin "millete hakaret olduğunu, herkesin dava açması gerektiğini" söyledi.

Altay konuyla ilgili şunları söyledi:

"BU KÜFÜR 45-50 MİLYON İNSANA EDİLMİŞ BİR KÜFÜR"

"Lütfü Bey ne yaptı, özür diledi ve siyasi sorumluluğun gereğini yaptı. Bir bedel ödedi. Bir kişiye küfrettiği için Lütfü Türkkan bedel ödedi. Bu ne olacak? Bu da küfür. 45-50 milyon insana edilmiş bir küfür. Milletin dilinde bu yok.

"BU ÜSLUP MİLLETİN ÜSLUBU MU, ERDOĞAN'IN ÜSLUBU MU? BUNU GÖRMENİN TEK YOLU SANDIKTIR"

Geldiğimiz bu noktadan sonra 6 Kasım çok uzun bir tarihtir. Erdoğan bugün meydan okumuştur. Bu tarz bu milletin dili midir, bu milletin değeri midir, bunun derhal test edilmesi gerekir. Ben 'Milletin diliyle konuşuyorum' lafının Türk milletine yapılacak en büyük hakaret olduğunu düşünüyorum. Bu durumda yapılacak olan hakeme gitmektir, hakem millettir. Seçim gerekli. Ayrıca tazminat davaları açılabilir diye düşünüyorum. Hepimizin, herkesin dava açması lazım. Sadece kadınların değil, herkesin tazminat davası açması gerek. Erdoğan'ın bu sözü, benim eşime de kızıma da küfürdür, hakarettir. Herkesin adliyeye yürümesi belki Erdoğan'ı sandığa yürütür. O zaman ortaya çıkar bakalım bu üslup milletin üslubu mu, Erdoğan'ın üslubu mu? Bunu görmenin tek yolu sandıktır.

"ŞİMDİ YİNE CAMİDE İÇKİ İÇTİLER YALANINA SARILACAK NOKTAYA GELMİŞ BİR PSİKOLOJİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Milleti aç bırakmanın vebali mi ağırdır yoksa küfretmenin vebali mi ağırdır? Böyle bakıldığı zaman Erdoğan şunu mu diyor acaba diye düşündüm; 'Ya bu millet bana kızacak, kızacak bir şekilde de aç bıraktığım için kızmasın, yoksullaştırdığım için kızmasın da ağzımdan bir laf çıktı küfrettim herkese, buradan kızsın' böyle mi düşündü? Önce aklıma bu geldi ama sonra bu seçeneği eledim çünkü Erdoğan'ın bir klasik numarası vardır, toplumun belli bir kesimini, toplumun belli bir kesimine karşı kutuplaştırma, kamplaştırma ve kışkırtma. Geçmişte bunun çok örneği var. Allah ile aldatarak, din istismarı ile yapıyor bu kışkırtmayı. Şimdi yine camide içki içtiler yalanına sarılacak noktaya gelmiş bir psikoloji ile karşı karşıyayız."