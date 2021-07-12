Altay, Mustafa Denizli ile devam ediyor

Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Süper Lig'e yükselen Altay'da haftalardır süren Mustafa Denizli belirsizliği sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, 71 yaşındaki teknik adamla hafta içerisinde yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı. Tecrübeli teknik adam bu akşam yapılacak idmanda takımın başında olacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama açıklama şu şekilde:

"18 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndüğümüz Play-off finali sonrasında teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz, süper ligde izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür.

Mustafa Hocamızın yeni sezonda kadromuza katılmasını istediği oyuncular ile temaslarımız olumlu şekilde sürmekte olup transfer görüşmelerinde birçoğu için son aşamaya gelinmiştir.

Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Sn. Denizli resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacaktır. Profesyonel futbol takımımız ise çalışmalarını bugünden itibaren Mustafa Hocamızın nezaretinde sürdürecektir.

Spor kamuoyu ve camiamıza saygılarımızla."

(Salih Yılmazsoy/İHA)