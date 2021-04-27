Altay Kulübü, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulundu - Son Dakika

Altay Kulübü, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulundu

27.04.2021 11:59
Altay Kulübü, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulundu, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunduklarını belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunduklarını belirtti.

Ekmekçioğlu, Altay Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Altay'ın Süper Lig umudunu ve inadını sürdürdüğünü söyledi.

Sezona Yücel İldiz ile başladıklarını, sonrasında Osman Özköylü yönetiminde yarışı sonuna kadar zorladıklarını ifade eden Ekmekçioğlu, Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını anımsattı.

Yönetim kurulu olarak teknik direktörlük için en iyi alternatifleri değerlendirdiklerini ancak tüm camianın gönlünden geçen ismin takımın 18 yıl formasını giyen Mustafa Denizli olduğunu kaydeden Ekmekçioğlu, henüz bir görüşme yapmasalar da Denizli'ye çağrıda bulunduklarını dile getirdi.

Özgür Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Onu takımımızın başında görmek, her Altaylının en büyük rüyasıydı. Bu yüzden buradan bir çağrımız var. Mustafa Denizli'ye, gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz. 18 yıl formamızı büyük bir başarıyla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde hiç görev almayan Altaylı büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz."

Altay Kulübü, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulundu
Altay Kulübü, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulundu
Altay Kulübü, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulundu

Mustafa Denizli, Osman Özköylü, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay Kulübü, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulundu - Son Dakika Spor


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