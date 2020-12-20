Altay'dan müthiş çıkış - Son Dakika

Altay'dan müthiş çıkış

20.12.2020 13:05
Altay'dan müthiş çıkış, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Ankaraspor ve Adanaspor'un (D) ardından dün evinde Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Altay, topladığı 9 puanla zirve yarışına ortak oldu.

TFF 1'inci Lig'de Ankaraspor ve Adanaspor'un (D) ardından dün evinde Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Altay, topladığı 9 puanla zirve yarışına ortak oldu. Bu sezon 2'nci kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlılar, bu periyotta 9 kez rakip fileleri sarsıp, kalesinde 2 gol gördü. Süper Lig parolasıyla başladığı sezonda koronavirüs vakaları nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen İzmir temsilcisi, yaralarını çabuk sararak yeniden iddialı konuma geldi. Altay, 26 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırırken, ilk 2'ye de göz kırptı.

Siyah-beyazlı takım bu sezon geriye düştüğü maçlarda 3'üncü kez skoru lehine çevirmeyi başardı. Daha önce Menemenspor (2-1)v e Bursaspor (3-1) randevularında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan zaferle ayrılan Altay, dün de Akhisar'a aynı kaderi yaşattı. İzmir ekibi kalesinde ilk golü gördüğü Giresunspor müsabakasından ise 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. İyi gidişatı sürdürmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Yücel İldiz, "Sonuna kadar maçı kovaladık. Zorlukları aşarsanız hedefi yakalarsınız. Biz de her maç zorlukları aşarak hedefe doğru gideceğiz" dedi.

BAŞKAN TRİBÜNE DÖNDÜ

Koronavirüs salgınına yakalanması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra iyileşerek evinde dinlenmeye çekilen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, dün 2-1 kazandıkları Akhisarspor maçını tribünden takip etti. Maçtan sonra gelen galibiyet ve futbolcuların kenetlenmesi genç başkanın yüzünü güldürdü. Kulübün sosyal medya hesabından Özgür Ekmekçioğlu için, "Hoş geldiniz" mesajı yayınlanırken, Ekmekçioğlu da bu paylaşıma, "Hoş bulduk" karşılığını verdi.


Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'dan müthiş çıkış - Son Dakika Spor


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