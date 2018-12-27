Altay'dan Putsila Atağı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Altay, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Altay, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.



Devre arasında ilk imzayı Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'a attıran siyah-beyazlılar, şimdi de sezon başında talip olduğu Ankaragücü'nde forma giyen Anton Putsila'yı yeniden gündemine aldı.



Süper Lig'de ilk yarıda 9 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki Belaruslu futbolcunun İzmir ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Dinamo Minsk, Hamburg, Freiburg, Volga, Torpedo Moskova ve Gaziantepspor formaları da giyen Anton Putsila, Süper Lig'de 40, 1'inci Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 12 maçta görev aldı.



Altay, Paixao ve Daf dışındaki yabancılarını gözden çıkarmıştı. - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Galatasaray'ın, Fernando Llorente ile El Sıkıştığı İddia Edildi

Trabzonspor, Onazi'nin Sezonu Kapatması Sonrası Mbia'yı Radarına Aldı

Colin Kazım Richards, Meksika Ekibi Rojos de Veracruz'a Transfer Oldu

Cengiz Ünder'in Bir Asistle Oynadığı Maçta Roma, Sassoulo'yu 3-1 ile Geçti