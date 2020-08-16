Altay'dan Recep atağı

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi flaş transferlere imza atarak şampiyonluk hedefleyen Altay, son olarak Bursaspor'da forma giyen Recep Aydın'a kanca attı. İzmir ekibi Recep'in transferi için temaslara başlarken, Bursaspor'la sözleşmesi devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu, yeşil-beyazlı kulübün ay sonunda yapılacak kongresinden sonra netlik kazanacak.

Yunan oyuncusu Tatos'la yollarını ayırdıktan sonra 10 numara arayışına giren siyah-beyazlılar, Recep'i kadroya dahil etmek için pusuda bekleyecek. İttifak Holding Konyaspor'da profesyonel olan Recep Aydın, Kardemir Karabükspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'da da oynadı. Deneyimli futbolcu geçen sezon Play-Off oynayan Bursaspor'da 25 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

MURAT USLU'DAN VEDA

Altay'da 3. Lig'den bu yana forma giyen sağ bek Mustafa Murat Uslu, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Murat veda yazısında, "3.5 sene formasını terlettiğim, armasını göğsümde taşımaktan hep gurur duyduğum Büyük Altay ile sözleşmemin bitmesiyle birlikte yol ayrımına geldik. Bu süre zarfında iki tane şampiyonluk yaşayıp Altay'ın 1. Lig'e çıkması için elimden gelen mücadeleyi verdim. Üzüldüğümüz günler de oldu, mutluluktan ağladığımız günler de. Bu forma altında yaşadığım şampiyonlukları ömrüm boyunca unutmayacağım. Herkese teşekkür ederim. Büyük Altay önümüzdeki süreçte umarım hak ettiği Süper Lig'e yükselecektir" ifadelerini kullandı.