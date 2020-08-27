Altay'dan Ricardo Quaresma için transfer açıklaması!

Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Ricardo Quaresma transferi hakkında konuştu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Bozok, "Ricardo Quaresma transferinin 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu İzmir'i sevdi, görüşmeler de olumlu geçti. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." sözlerini kullandı.

Quaresma, geçtiğimiz günlerde Altay ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İzmir'e gitmişti.