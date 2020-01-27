Altay'dan savunmaya takviye - Son Dakika
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Altay'dan savunmaya takviye

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e düşüren Altay, Fatih Karagümrük'ten stoper Abdülhamit Yıldız'la prensip anlaşmasına vardı.

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TFF 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e düşüren Altay, Fatih Karagümrük'ten stoper Abdülhamit Yıldız'la prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki savunmacıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Hollanda'da Volendam altyapısında yetişen Abdülhamit, Türkiye'de Gençlerbirliği, Hacettepe, Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor ve Karşıyaka kulüplerinde de oynadı. Geçen sezon Karagümrük'te 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Abdülhamit, bu sezon 1'inci Lig'de ilk yarıda 9 maçta görev aldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:24 Kaynak: DHA
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