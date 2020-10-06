Altay'dan son dakika imzaları

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay , transfer döneminin son anlarında yeni oyuncularla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor 'dan 23 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'u kiralık olarak kadrosuna katarken, Beypiliç Bpluspor'dan 27 yaşındaki kaleci Ozan Evrim Özenç'i 1 yıllığına renklerine bağladı. İzmir temsilcisi, Galatasaray altyapısından 22 yaşındaki stoper Sefa Özdemir ile 3 yıllık anlaşma yapıp, genç savunmacıyı 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor 'a kiraladı.

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur