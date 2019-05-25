Altay'dan Soyer'e ziyaret

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'le birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Belediye hizmetlerinde ve yeni projelerde sporu ana odağa alacaklarını söyleyen Soyer, siyah-beyazlı kulübün son yıllarda yakaladığı sportif başarı ve altyapı atağını gururla takip ettiklerini kaydetti. Sporun sosyal yaşam ve kent kültürüne etkilerinin önemini vurgulayan Başkan Soyer, Altay gibi asırlık kulüplere sahip İzmir'de spora yön verecek projelere imza atmak istediklerini ve önceliklerinin genç nüfus ile spor olacağını belirtti.

Altay'ın Özgür Ekmekçioğlu başkanlığında 3'üncü Lig'den Spor Toto 1'inci Lig'e yükselip Süper Lig hedefine yaklaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Soyer, "Altay elde ettiği sportif başarılar yanında kuruluş gayesiyle de çok özel bir kulüp. Altay gibi Türk sporunun temel taşlarından olan asırlık kulüplerimiz için yerel yönetimlerin vereceği destek çok önemli ve bizler bunun bilincindeyiz. Spor ve sporcularımıza fayda sağlayacak her türlü projelerde birlikte hareket edeceğiz. Türk futboluna birçok yıldız futbolcu kazandıran Büyük Altay'a yeni sezonda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Altay Başkanı Ekmekçioğlu, Soyer'e ziyaretin anısına Altay A takım oyuncularının imzaladığı formayı hediye etti.

- İzmir