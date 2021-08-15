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Altay'dan süper başlangıç - Son Dakika

Altay'dan süper başlangıç

15.08.2021 12:27
Altay'dan süper başlangıç, System.String[]

ALTAY, tam 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e muhteşem başladı.

ALTAY, tam 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e muhteşem başladı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yeni transferleriyle Yukatel Kayserispor önünde görücüye çıkan siyah-beyazlılar rakibini 3-0 yenerek taraftarını mest etti. Maçın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir performans sergileyen İzmir ekibi hem savunmada hem de hücumda tam not aldı. Sezon başında transferde erken hamle yapamayan ve özellikle isimsiz yabancı futbolcuları tercih ederek taraftarını endişelendiren Altay, akıllardaki soru işaretlerini de sildi. Yeni yabancılardan Douda Bamba attığı 2 golle geceye damgasını vurdu. Norveç'in Brann takımında kadroya dahil edilen Fildişi Sahilli forvet, 8'inci ve 45+1'inci dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı erkenden koparan isim oldu.

Brezilya'nın Gremio takımından gelen Şilili orta saha Cesar Pinares de oldukça dikkat çekti. Bamba'nın ilk golüne asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye macerasına mutlu başladı. Oyuna sonradan dahil olan Brezilyalı Thaciano da ilk maçında golle tanıştı. Müsabakanın 68'inci dakikasında Pinares'in yerine oyuna dahil olan Thaciano, 86'da ağları havalandırarak takımının 3'üncü golünü kaydetti. Yine Altay'ın yeni transferlerinden İranlı sol bek Mohamed Naderi ve Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez oynadıkları futbolla büyük beğeni topladı. Maça 11'de başlayan iki futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Polonyalı kaleci Matesz Lis kalesine çok pozisyon gelmemesine rağmen camiaya güven verdi.DENİZLİ'DEN TAM İSABETFutbolcu olarak 38 yıl önce ayrıldığı Altay'a geçen sezon teknik direktör olarak dönüp kulübün seneler süren Süper Lig hasretine nokta koyan Mustafa Denizli, ligin ilk haftasındaki futbolla büyük mutluluk ve gurur yaşadı. Transfer döneminde Türkiye'de çok bilinmeyen yabancı futbolcuları tercih eden Altay'da Denizli, "Bu takım 26 Mayıs'ta şampiyonluk yaşadı. Ben aramıza katılan futbolcuların tamamını 27 Mayıs'tan beri izliyorum. Bizim tanınmış futbolcuları transfer etmemiz çok zordu. Yaş grubu olarak transfer ettiğimiz yabancıların ortalama yaşı 23-24. Bu ilerde Altay'ın onlara verdiği maddi değerin çok daha fazlasını kazanması şansını da yaratıyor. Önümüzdeki haftalarda aramıza yeni katılan, lisansı çıkarılacak isimlerle takım içindeki rekabet devam edecek" dedi.  41 KERE MAŞALLAH

Altay'ın Türkiye'deki profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu olan takım kaptanı İbrahim Öztürk 40 yaşını doldurup 41 yaşının içindeyken Süper Lig maçına çıkıp kusursuz oynadı. Kulüpte 2'nci Lig ve 1'inci Lig'den sonra Süper Lig'de de forma giyen deneyimli stoper, ilk 11'de görev yaptığı Kayserispor karşılaşmasında 90 dakika top geçirmedi. Yaşına rağmen hem tecrübesi hem de mücadelesiyle savunmada iyi bir performans ortaya koyan İbrahim taraftarın gönlünde bir kez daha taht kurdu. Bursaspor'da 2010 yılında Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan kaptan İbrahim, teknik direktör Mustafa Denizli'nin vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.


- İzmir

Spor Toto Süper Lig, Denizli, Türkiye, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'dan süper başlangıç - Son Dakika Spor


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