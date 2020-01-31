Altay'dan transfer bombardımanı - Son Dakika
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Altay'dan transfer bombardımanı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, ara transfer döneminin son günlerinde gaza bastı.

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, ara transfer döneminin son günlerinde gaza bastı. İlk olarak Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan sol bek Doğa İşeri'yle 1.5 yıllık anlaşıp, Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yı sezon sonuna kadar kiralayan siyah-beyazlılar, şimdi de Fatih Karagümrük'ten stoper Abdülhamit Yıldız'la yarım sezon, Sakaryaspor'dan forvet Yaser Hacımustafaoğlu ile 1.5 yıllık, Nijeryalı 20 yaşındaki kanat oyuncusu Aniekeme Okon ile 2.5 yıllık, Gaziantep FK'dan Togolu orta saha oyuncusu Prince Segbefia ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı Gaziantep ekibinde bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamayan Segbefia'nın düşük bir maliyetle transfer edildiği belirtildi. Okon ve Segbefia transferleriyle Altay'ın kadrosundaki yabancı oyuncusu sayısı 9'a yükseldi. Altay ara transfer döneminin son günü olan bugün ise Fatih Karagümrük'ten sol kanat Turgut Doğan Şahin'le prensip anlaşmasına vardı. Turgut Doğan'ın 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Altay yönetimi bugün yeni oyuncularıyla toplu imza töreni düzenleyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:18 Kaynak: DHA
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