Altay, deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak
13.03.2021 11:01
TFF 1. Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Altay, 26. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşılaşacak.
TFF 1. Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Altay, 26. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşılaşacak.
Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Ligde 44 puanla 6. sırada yer alan Altay, son 2 karşılaşmasını kayıpsız geçti. Dış sahada 3 maçtır galip gelen Altay'da cezalı Tolga Ünlü yarın forma giyemeyecek.
Ligde düşme hattının hemen üzerinde yer alan Aydeniz Et Balıkesirspor, yenilmediği son 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
İlk devrede Aydeniz Et Balıkesirspor, Altay'ı 3-1 mağlup etmişti.
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