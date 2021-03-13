Ligde düşme hattının hemen üzerinde yer alan Aydeniz Et Balıkesirspor, yenilmediği son 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Son Dakika › Spor › Altay, deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

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