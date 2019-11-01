Son Dakika Haberleri: Altay deplasmanda Hatay'la oynuyor
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Altay deplasmanda Hatay'la oynuyor

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altay, yarın deplasmanda zirve ortağı Hatayspor'la kozlarını paylaşacak.

Altay deplasmanda Hatay'la oynuyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altay, yarın deplasmanda zirve ortağı Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. Hafta içinde kupada Görelespor'u 1-0'lık skorla eleyerek moral bulan siyah-beyazlılar, Hatay'dan 3 puanla dönerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde Altay'ın 15, averajla 2'nci sırada yer alan Hatayspor'un ise 17 puanı bulunuyor.

İzmir ekibinde cezası sona eren Gençer forma giyebilecek. Sarı kart cezalısı stoper Abdülkerim ile sakatlanan sağ bek Erhan görev yapamayacak. Hatayspor'un iç sahada etkili bir oyun sergilediğini dile getiren Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Zor bir maç olacak ancak kazanacak güçte olduğumuzu biliyoruz. Rakibe seyircisi önünde ilk yenilgiyi tattırmak için mücadele edeceğiz. Onlar da geçen hafta bizim gibi yenildi, kazanmak isteyecekler. Biz kendimize güveniyoruz" diye konuştu.

ALTAY MUHTEMEL İLK 11

Emre - Murat, Gençer, İbrahim Öztürk, Özgür, Deniz, Tavares, Putsila, Tatos, Kappel, Paixao


Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:07 Kaynak: DHA
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