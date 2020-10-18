Altay dolu dizgin ilerliyor - Son Dakika

Altay dolu dizgin ilerliyor

18.10.2020 11:17
Altay dolu dizgin ilerliyor, System.String[]

Altay, TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Altay, TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı takımda Portekizli yıldız Paixao, gollerine devam ederken, sağ bek Tolga Ünlü de gösterdiği performansla beğeni topladı.

TFF 1. Lig'de 5. hafta maçında Altay, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, rakibini 15. dakikada Portekizli yıldızı Paixao'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Altay, ilk 5 haftada 10 puan toplayarak zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

Paixao gollerine devam etti, Tolga Ünlü alkış topladı

Zorlu rakibini 1-0'lık skorla geçmeyi bilen Altay'da golcü oyuncu Paixao, bu maçı da boş geçmedi. Portekizli yıldız, ilk 5 haftadaki gol sayısını 5'e çıkararak yine gol krallığında zirveye oturdu. Maç sonunda yayıncı kuruluşa bir açıklama yapan Paixao, takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, kaçırdığı 1-2 net pozisyonun olduğunu ve bu pozisyonları değerlendirse çok daha rahat bir maç geçeceğini ifade etti. Altay'da, Adana Demirspor maçında dikkat çeken bir diğer isim ise Tolga Ünlü. Başarılı oyuncu, Paixao'nun attığı golde sağ kanattan orta yaparak golün hazırlayıcısı oldu. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, maç boyunca hem savunmada hem de hücumda gösterdiği etkili performansla beğenileri topladı.

5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı

Ligdeki ilk 5 maçta rakip filelere 9 gol bırakan Altay, savunma anlamında da başarı gösterdi. Ligde sadece ikinci haftada konuk olduğu İstanbulspor'dan 2 gol yiyen siyah-beyazlılar, bu maç haricindeki diğer 4 maçta kalesini gole kapattı. Altay kalecisi Burak Öğür de maç sonunda yaptığı açıklamada takımın yeni olmasına rağmen kısa sürede uyum gösterdiğini belirterek, karşılaşmaları gol yemeden tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Altay, ligin 6. haftasında İzmir derbisinde deplasmanda Altınordu'yla oynayacak. - İZMİR

Altay dolu dizgin ilerliyor
Altay dolu dizgin ilerliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altay, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay dolu dizgin ilerliyor - Son Dakika Spor

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