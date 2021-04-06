Altay dolu dizgin Süper Lig'e koşuyor - Son Dakika

Altay dolu dizgin Süper Lig'e koşuyor

06.04.2021 11:18
Altay dolu dizgin Süper Lig'e koşuyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor'u da deplasmanda 3-1 mağlup eden Altay, 18 yıldır ayrı kaldığı Süper Lig yolunda dev bir adım attı.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor'u da deplasmanda 3-1 mağlup eden Altay, 18 yıldır ayrı kaldığı Süper Lig yolunda dev bir adım attı. Üst üste 5'inci galibiyetini elde eden siyah-beyazlılar ilk 2 yolunda ümit tazelerken, ikinci Yılport Samsunspor'la arasındaki 1 puan farkı korudu, berabere kalan lider Gzt Giresunspor'la arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Son olarak Altınordu'ya 3-1 kaybeden Altay, art arda Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor ve Bursaspor karşılaşmalarını kayıpsız geçti. İzmir temsilcisi bu periyotta rakip ağlara tam 16 gol atarak hücumda çok etkili bir performans ortaya koydu. Savunmada da çok başarılı bir performans gösteren siyah-beyazlılar son 5 müsabakada sadece 2 gol yedi.

Teknik direktör Osman Özköylü, ligin kilit maçlarından birini kazandıklarını söyledi. Bursaspor karşısında ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Golü erken bulmanın etkisi ve skoru koruma psikoloji, Bursaspor'un oyunun içine girmesini sağladı. İkinci devrede ise doğru hücumlar yaptık. Bursaspor'u oyunun içine sokmadık. Farkı arttıracak pozisyonlar kaçırdık. Her şeye rağmen kazanılan 3 puan çok değerli. Sonuna yaklaştığımız ligde 3 puanı getiren futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Artık önümüze bakacağız ve Boluspor maçına hazırlayacağız" dedi.

Altay, ligde 10 Nisan Cumartesi günü Boluspor'u ağırlayıp, 15 Nisan Perşembe Ankaraspor deplasmanına çıkacak.


Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Bursaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay dolu dizgin Süper Lig'e koşuyor - Son Dakika Spor


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