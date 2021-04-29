Altay, efsane isimlerinden Mustafa Denizli ile el sıkıştı

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş tesislerinde kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Denizli kulüpten ücret talep etmeyip, alacağı ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını istedi.

Futbolcu olarak 1983'te ayrıldığı Altay'a 38 yıl sonra teknik adam olarak dönen Mustafa Denizli, Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Denizli, "Uzun bir süre geçti. Yaşadığım hayatın neredeyse her 4 gününden biri bu camianın içinde geçti. Kısacası bütün gençliğim geçti. Sevindiğimiz üzüldüğümüz birçok anıyı burada yaşadık. Ayrıldığımız günden sonra birçok çalışmanın içinde oldum. İlk defa içinden yetiştiğim camiadan bir davet aldım. Bütün kamuoyu takdir edersiniz ki böyle bir davete hayır diyecek bir insan çıkmaz. Hayır demem mümkün değildi" dedi.

PROFESYONEL SÖZLEŞME YAPMAM SÖZ KONUSU DEĞİL

"Kulübümle bu dönemde profesyonel bir çalışma yapmam söz konusu olmaz" diyen Mustafa Denizli, "Sezon sonuna kadar hedefimizi kovalamak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Hayatımda çok şampiyonluklar yaşadım. İnşallah Allah bize böyle bir şampiyonluğu nasip eder ve onun gururunu yıllarca taşıdığım gibi bugün en büyük ölçüde yaşatma fırsatı verir. Bu takımda bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Yönetim ben ekibim ve futbolcularım bunu gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapacağız. Heyecanlıyım çok kolay bir şey değil bir insan için yaşanmışlıklar. Allah hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT VE GAZİLERİN HAKKI ÖDENMEZ

Altay'dan alacağı ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını istemesinin hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, "Bizim evlatlarımız yıllardır bu vatan için bizim için gece gündüz mücadele ediyorlar. Bazıları bu vatan için canını kaybediyor, bazı uzuvlarını kaybedip yaşamlarına devam ediyor. Onlara Karşılığı maddi olarak ne devletin ne şahısların tam manada karşılaması mümkün değil. Onların hakları maddiyatla ödenmez. Geride kalanların hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak o benim hayatta aldığım en büyük transfer ücreti olacaktır. İnşallah ihtiyacı olan şehit yakınlarımıza, ailelerimize, gazilerimize ve Mehmetçik Vakfı'na ulaşır iki bölüm halinde. Bu manada bir katkım olsun diye düşündüm. İnşallah gerekli yere ve amaca ulaşır" yorumu yaptı.

EKMEKÇİOĞLU: 38 YIL SONRA HOCAMIZI BURADA GÖRMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR SEVİNÇ

Mustafa Denizli'ye isminin yazılı olduğu bir forma veren Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Şu an çok duygusal bir andayız. 38 yıl sonra hocamızı burada görmek bizim için çok büyük bir sevinç. Ben hocamıza tekrardan evine hoş geldin diyorum" dedi. Açıklamaların ardından Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli ile birlikte pasta kesti.