Altay, Erdi Dikmen'i gözüne kestirdi - Son Dakika
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Altay, Erdi Dikmen'i gözüne kestirdi

10 dakika önce

Başkent ekibinde sergilediği başarılı performansla Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken Erdi'yi Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun özellikle transfer etmek istediği belirtildi.

Altay, Erdi Dikmen'i gözüne kestirdi, System.String[]

Başkent ekibinde sergilediği başarılı performansla Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken Erdi'yi Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun özellikle transfer etmek istediği belirtildi. Futbola başladığı Samsunspor'da profesyonel olan 23 yaşındaki savunmacı, Keçiörengücü'nde üçüncü sezonunu geçiriyor.

Başkent temsilcisinde 2. Lig'de bir kez Play-Off deneyimi yaşayıp, geçen sezon şampiyonluk kupası kaldıran 1.95 boyundaki Erdi'nin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Keçiörengücü 28 haftada kalesinde gördüğü 22 golle bu sezon 1. Lig'de en az gol yiyen iki takımdan biri olurken, Erdi 25 maçta görev alarak takımının bu performansına önemli katkı sağladı. Alt yaş gruplarında 7 kez milli formayı terleten futbolcu hedefinin A Milli Takım ve Avrupa'da forma giymek olduğunu öğrenildi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 03:04 

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