Altay: "Erdoğan, Cek İle, Cak ile Karın Doymuyor. Milletin Karnı Aç" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Gerekirse gemileri karadan yürütür yine de hedeflerimize ulaşmasını biliriz" sözlerine tepki gösterdi. Altay, "Ustanın çırağı geminin karaya oturduğunu itiraf etmiş. Çiftçi mazotsuzluktan, gübresizlikten, ilaçsızlıktan, tohumsuzluktan traktörünü tarlada yürütemiyor. Öğrenci bayram geldi anasına babasına gidecek otobüs bileti alıp memlekete gidemiyor, beyler karadan gemi yürütme peşinde… Gemi karaya oturdu, kara yok, deniz bitti. Vatandaşa sabır politikasından vatandaşa vaat politikasına geçen bir hükümetle de karşı karşıyayız. Erdoğan, -cek ile -cak ile karın doymuyor. Milletin karnı aç" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"8 KİŞİYİ HAPSE ATARAK MİLYONLARI SUSTURAMAZSIN"

Gezi Davası'nda çıkan kararları değerlendiren Engin Altay, şunları söyledi:

"Bir yerde adliye olması adalet olduğu anlamına gelmez. Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz, ibadethaneye siyaset girerse ibadet kalmaz… Biz bunu talimatla verilmiş karar olarak görüyoruz. Yargı eliyle muhalefeti sindirmek diktatörlerin son numarasıdır. Beyefendiye cop, biber gazı, plastik mermi, tazyikli su yetmiyor; muhalefeti ortadan kaldırmak için. Şimdi bu işi yargı eliyle yapmak istiyor. Gezi özgürlük çığlığıdır. Gezi doğa ve çevre sevdasıdır. Gezi adalet feryadıdır. Gezi milyonların haykırışıdır. 8 kişiyi hapse atarak milyonları susturamazsın. Erdoğan'a söyleyeyim; sen böyle yaparsan milyonların olan Gezi, on milyonların olur, aklını başına al."

"ÖNEMLİ BİR SICAK SÜRECİ İZLEYECEĞİZ"

Altay, "Nice badireler atlatan demokrasimiz ağır bir tehdit ve tehlike altındadır. Yürütme organı eliyle büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Her şeye rağmen demokrasimizi koruyacağız. Demokrasiden yana olanlarla tek adamdan yana olanlar arasında gerçekten önemli bir sıcak süreci izleyeceğiz. Şüphesiz demokrasiden yana olanlar kazanacak" dedi.

"5.5 TRİLYON BORCU OLAN DEVLET OLDUK; HAY MAŞALLAH"

Ekonomiye ilişkin değerlendirme yapan Altay, "Ekonomi felç. Sözün bittiği yere doğru geliyoruz. Göz göre göre batıyoruz, kimse görmüyor, 84 milyon ağlıyor, kimse duymuyor. Ağustostan 2021'den bu yana borç stokumuzun 1 trilyon lira arttığını kim biliyor? 2.1 trilyon olan devletin borcu bugün 3.1 trilyon lira. Buna bağlı olarak faiz yükümüz de arttı. Ağustos 2021'de 1.1 trilyon iken bugün toplam devletin faiz yükü 2.4 trilyon. Toplam 3.1 trilyon ana para, 2.4 trilyon faizle beraber 5.5 trilyon borcu olan devlet olduk; hay maşallah. 2022 bütçemiz 1 trilyon 700 bin. 1 trilyon 700 bin ile dönen Türkiye'nin 5 buçuk trilyon borcu var. Temiz herkese 30-40 bin lira düşüyor" diye konuştu.

"BEYLER KARADAN GEMİ YÜRÜTME PEŞİNDE"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Gerekirse gemileri karadan yürütür yine de hedeflerimize ulaşmasını biliriz" sözlerini değerlendiren Engin Altay, "Aslında ustası da 'kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur' demişti, beş altı ay önce; şimdi gemi karaya oturmuş. Ustanın çırağı geminin karaya oturduğunu itiraf etmiştir. Olay budur. Beyler karadan gemi yürütecekmiş. Çiftçi mazotsuzluktan, gübresizlikten, ilaçsızlıktan, tohumsuzluktan, traktörünü tarlada yürütemiyor. Öğrenci, bayram geldi anasına babasına gidecek otobüs bileti alıp memlekete gidemiyor, beyler karadan gemi yürütme peşinde. Gemi karaya oturduğu için de bu bayram geldi çattı, emeklilerimize 1 kuruş bile ilave ikramiye veremeyecek hale gelen bir devletle de karşı karşıya kaldık" dedi.

"MİLLETİN KARNI AÇ, İKTİDAR -CEK -CAK YAPMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı anımsatan Engin Altay "Dün doktorlara kuru bir teşekkür etti… Gemi karaya oturdu, para yok, deniz bitti. Vatandaşa sabır politikasından, vatandaşa vaat politikasına geçen bir hükümetle de karşı karşıyayız. Erdoğan, cek ile cak ile karın doymuyor. Milletin karnı aç. İktidar, cek, cak yapmaz. Yaptım, verdim, ettim der" dedi.

"ALTILI MASA İLE İLGİLİ SORUN YOK"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçime kendi logo ve adlarıyla girme kararı aldıklarını duyurması hakkında gelen soruya Altay, "Masayla ilgili sorun olmadığını ve masadaki partilerle azami iş ve güç birliğinin de bundan sonraki süreçte de sürdürüleceğini söyledi. Geçmişte seçime girdik. Millet ittifakı olarak girdik, CHP ayrıydı, İYİ Parti ayrıydı, Saadet Partisi ayrıydı. Hiçbir sorun görünmüyor" yanıtı verdi.

"ÇAĞRI NE MASAYA NE ÖRGÜTE, ÇAĞRI DEMOKRASİDEN YANA OLAN HERKESEDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı grup toplantısında kullandığı ifadelerin sorulması üzerine Altay, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan bugün bu konuda bir değerlendirme yaptı. Sayın Genel Başkan zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buhranı ve demokrasi krizinin sorumlularıyla kavga ediyor, mücadele ediyor ama pazartesi günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar gösteriyor ki Recep Tayyip Erdoğan muhalefeti susturmak, sindirmek, bastırmak için biraz daha sertleşecek, devletin imkanlarını daha fütursuzca kullanacak. Böyle olduğu zaman da Sayın Genel Başkanımız Bu mücadelenin sertleşeceği kavganın dozunun sertleşeceğinden hareketle demokrasiden yana olan herkese kavga hazır olun cesaretiniz yoksa ardıma düşmeyin cesaretiniz varsa ardıma düşün demek suretiyle bir genel çağrı yapmıştır. Çağrı ne masaya ne örgüte, çağrı demokrasiden yana olan herkesedir" dedi.

Altay, "Adaylığını ilan etse, net şekilde ilan ederdi. CHP demokrasiden yana olan siyasi partiler içinde en büyük partidir, Sayın Genel Başkanımızın adaylığı CHP'lilerin tamamının arzu ettiği bir durumdur ama takdir Sayın Genel Başkanımızın daha önce söylediği gibi altılı masanın takdiridir. Onun için bu konuda bir değerlendirme için erken olur" dedi.

"ERDOĞAN SABAH BAŞKA AKŞAM BAŞKA"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum" açıklamasının sorulması üzerine Altay, "Çalışma meselesi daha önce de oldu. Bakan Yardımcısı 'çalışıyoruz' dedi, Bakan 'yok' dedi, Grup Başkanvekili 'çalışılıyor' dedi, bir başka bakan çıktı 'yok' dedi. Biz artık hangi AK Parti hangi Erdoğan konusunda kafamız karışık. Erdoğan da sabah başka akşam başka konuşabiliyor. İktidar cek, cak yapmaz. Yapar getirir. Çalıştıkları falan yok. Kara bitti, deniz karaya oturdu" yanıtı verdi.