Altay Erzurum'a kilitlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay Erzurum'a kilitlendi - Son Dakika Spor

Altay Erzurum'a kilitlendi

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenip 6 maç aradan sonra kazanan Altay, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etse de moral bozmadı.

Altay Erzurum'a kilitlendi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenip 6 maç aradan sonra kazanan Altay, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etse de moral bozmadı. İzmir'de 2-1 mağlup olduğu Trabzonspor'a Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde de 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kilitlendi. Trabzon'da yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Ali Tandoğan, "Elbette takımımız her maçı kazanmak için oynar ama Trabzonspor sınavının çok fazla önemi yoktu" diye konuştu.

Karşılaşmada performansını görmek istediği oyunculara yer verdiğini anlatan Ali Tandoğan, "Maça çok fazla değer verseydik bambaşka bir kadroyla mücadele ederdik. Bu tür maçlarda kimi oynatırım kiyi yedeğe alırım onu görmeye çalışıyorum. Bizim için kesinlikle lig önemli. Tüm konsantrasyonumuzu Erzurumspor maçına verdik. Zor bir deplasmana çıkacağız. Ancak orada kazanıp evimize döneceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı.

Altay'da sakatlıkları yüzünden 2 haftadır takımdan uzak kalan Kappel ve Tavares'in Trabzonspor maçında sergilediği performans da teknik heyeti memnun etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı!
beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika... TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

Son Dakika Haberleri
18:06 Bayern Münihli futbolcu Lewandowski ameliyat edilecek - Son Dakika Spor
18:05 Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a... - Son Dakika Spor
17:58 UEFA'dan Medipol Başakşehir'e kınama cezası - Son Dakika Spor
17:52 Kırşehir Belediyespor, teknik direktörü ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
17:51 UEFA'dan skandal karar! - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor
17:23 Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:14:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay Erzurum'a kilitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]