Altay, Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Altay, Erzurum'daki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını kendi tesislerinde gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 27 Temmuz'da ikinci etap hazırlıklarına başladı.

Tesislerdeki 11 günlük kampta ağırlıklı olarak taktik ve fiziksel çalışmalar yapan Altay, bu süreçte Giresunspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın kentten ayrılacak.