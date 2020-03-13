Altay, Esin Özgener'i andı

Altay'ın sembol isimlerinden Esin Özgener, vefatının 12. yılında kabri başında anıldı.



Altay Spor Kulübü ve Altay Yüksek Divan Kurulu eski başkanlarından Merhum Esin Özgener, vefatının 12. yılında Işıkkent Kabristanı'ndaki mezarı başında anıldı. TFF ve Altay eski başkanlarından, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in babası Esin Özgener'in anma törenine çok sayıda kişi katıldı.



Törende konuşan Mahmut Özgener, babası Esin Özgener'in her zaman kendisine yol açtığını söyledi. Mahmut Özgener, "Bana önderlik eden, önümü açan, inanılmaz imkanlar sunan babacığımı sizlerin huzurunda bir kez daha şükranla anıyorum. Yaptığım ziyaretlerde insanların babama göstermiş olduğu sevgi ve saygı benim için her türlü makamdan ve değerden üstün. Böyle örnek bir kişinin evladı olmak benim için çok büyük şans" ifadelerini kullandı.



Esin Özgener'in Altay kadar tüm İzmir için de yeri doldurulamayacak bir değer olduğunu söyleyen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise camianın en kısa sürede hak ettiği Süper Lig'e çıkarak; Mazhar Zorlu, Esin Özgener, Rıdvan Burteçin ve Erdoğan Tözge'nin bıraktığı manevi mirasa layık konuma geleceğine inandığını ifade etti.



Anma töreninde Özgener'in torunları; Altay U-16 takım kaptanı, milli futbolcu Cem Özgener ve Can Özgener de duygusal anlar yaşadı.



Törene ayrıca; Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yönetim kurulu üyeleri, Altay'ın duayen ismi Kemal Zorlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Sportif Direktör Murat Uluç, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Aybars Akoğlu ve camianın önde gelen isimleri katıldı. - İZMİR