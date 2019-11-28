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Altay eski hocasına karşı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde Eskişehirspor'la karşılaşacak Altay, rakip takımı çalıştıran eski teknik direktörlerinden Coşkun Demirbakan'la 1 sezon sonra tekrar karşı karşıya gelecek.

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TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde Eskişehirspor'la karşılaşacak Altay, rakip takımı çalıştıran eski teknik direktörlerinden Coşkun Demirbakan'la 1 sezon sonra tekrar karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar geçen sezon ikinci yarıda Coşkun Demirbakan'ın çalıştırdığı Adanaspor'u deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta mevcut teknik direktör Sait Karafırtınalar idaresinde Tavares, Kappel ve Paixao'nun golleriyle 3-2 mağlup etmişti. Altay, deneyimli teknik adama karşı bu hafta sahadan zaferle ayrılarak 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Coşkun Demirbakan, Altay'da görev aldığı 2010-11 sezonunda, "Gökten kurbağa yağsa bu takım Play-Off'a kalacak" ve "Barcelona düşer, Altay düşmez" gibi iddialı sözleriyle dikkat çekmiş, ancak İzmir ekibi o sezon tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e düşmüştü. Demirbakan'ın 2'nci Lig'de Amed Sportif'in başında yer aldığı 2014-15 sezonunda Altay, rakibiyle deplasmandaki randevudan 1-0 yenik ayrılmıştı. 2016-17'de 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e, 2017-18'de ise 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e yükselen Altay, bu sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:27 Kaynak: DHA
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