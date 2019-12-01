Son Dakika Haberleri: Altay - Eskişehirspor: 1-1
Son Dakika Spor Altay - Eskişehirspor: 1-1 - Son Dakika Spor

Altay - Eskişehirspor: 1-1

6 saat önce

Stat: Menemen ŞehirHakemler: Onur Özütoprak, Utku Tunavelioğlu, Cemil TunçAltay: Aydın, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Deniz (Hüsamettin dk. 77 ), Leandrinho (Oğuz Han dk.

Altay - Eskişehirspor: 1-1, System.String[]

Stat: Menemen Şehir


Hakemler: Onur Özütoprak, Utku Tunavelioğlu, Cemil Tunç


Altay: Aydın, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Deniz (Hüsamettin dk. 77 ), Leandrinho (Oğuz Han dk. 83 ?), Tatos, Putsila, Paiao


Yedekler: Cihan, Hakan, Mesut, Cenk, İbrahim, Mustafa, Adamu, Kazımcan


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Eskişehirspor: Ekrem, Hakan, Berkay, Erdal, Ferhat, Mehmet, Issah, Sekidika, Sissoko, Milinkovic (Alperen dk. 90 ?), Emre (Cemali dk. 81 ?)


Yedekler: Ebrar, Mevlüt, Mehmet, Furkan, Tolga, Mete, İbrahim


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Goller: Sekidika (dk. 34) (Eskişehirspor), Abdülkerim (dk. 45) (Altay)


Sarı kartlar: Milinkovic, Sissoko (Eskişehirspor), Özgür (Altay)


Maçtan dakikalar


5. dakikada Paixao'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Leandrinho'nun şutunu kaleci Ekrem kurtardı.


28. dakikada ceza sahası dışından topa vuran Tatos'un şutu üst direkten oyun alanına döndü.


34. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Emre Güral'ın pasında Sekidika topu ağlara gönderdi. 0-1


45. dakikada Leandrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1


47. dakikada ceza sahası dışından topa vuran Paixao'nun şutunu kaleci Ekrem çeldi.


72. dakikada Leandrinho karambolde kalan topa gelişine vurdu, top sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

Eskişehirspor, Menemen, Aydın, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdurrahim Albayrak, Trabzon'da saldırıya uğradı
Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mart ayında sahalara dönüyor Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti Trabzonspor'da Jose Sosa, Antalyaspor maçında yok!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 04:44:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay - Eskişehirspor: 1-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]