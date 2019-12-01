Altay - Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altay ile Eskişehirspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik adamları maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında Altay, sahasında ağırladığı Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, mutlak kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını söyleyerek, "Oyuna iyi hazırlandık ve etkili de başladık. Ancak iyi oynarken ne hikmetse çaresini bulamadığımız bireysel bir hatadan çok saçma bir gol yedik. Takımım buna bir reaksiyon verdi ve ilk yarı biterken gol attık. İkinci yarıda beklentilerimizin biraz daha altından kaldık. Rakibimiz de buna izin vermedi. Çok tehlikeli ve deplasmanda çok etkili olan bir takımla oynadık. Her hafta aynı şeyleri söylüyoruz ama biz mazeretlerin arkasına sığınacak bir takım değiliz. Hem ben hem oyuncularım gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sadece bireysel hatalara bir türlü çare bulamıyoruz, bunun bir antrenmanı yok. Burada da sözün bittiği yere geliyoruz, her hafta bireysel hatadan gol yiyoruz ve bu maçta da böyle oldu. Reaksiyon verdik ancak kazanacak golü bulamadık" şeklinde konuştu.



Coşkun Demirbakan'dan hakem isyanı



Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da, iki takımın da zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "İki takım da aynı kaderi yaşayarak maça başladı. Maçtan önce hakem demiştim yine diyorum. Aynı adamı 5 kere faul yapıyor, bunun dakikası mı olur? 1. dakikada sarı kartsa, sarı kart verilir. Adama gelip yumruk atsalar 5. dakika olsa atmayacak mısın? Altay'ın da içinde bulunduğu durumda biraz gerilimli olacağını biliyorduk ve stratejimizi ona göre ayarladık. Maç boyunca çok fazla faule maruz kaldık. Hakem hiç sarı karta gitmedi. En son Altay'ın pozisyonlarından çok daha basit olan bir pozisyonda Marko Milinkovic'e sarı kart gösterildi ve haftaya cezalı durum düştü. İkinci yarıya iyi başladık, iki tane üst üste pozisyona girdik ama olmadı. Altay'ın aşırı galibiyet arzusu ve motivasyonu hata yapmalarını sağladı" ifadelerini kullandı. - İZMİR