Altay-Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika

Altay-Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altay'ın sahasında Eskişehirspor'u 6-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, haftalar ilerledikçe daha iyi bir Altay seyrettireceklerini söyledi.

Altay-Eskişehirspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altay'ın sahasında Eskişehirspor'u 6-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, haftalar ilerledikçe daha iyi bir Altay seyrettireceklerini söyledi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise farklı mağlubiyetten dolayı özür diledi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altay, Eskişehirspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Altay'a galibiyeti getiren golleri 29, 33, 45 ve 48. dakikalarda Paixao, 35. dakikada Erhan Çelenk ve 68. dakikada Kappel kaydetti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

Yücel İldiz "Haftalar ilerledikçe daha iyi olacağız"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, ligin ilk haftasında Samsunspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçı ve ikinci haftasında İstanbulspor'a 2-1 yenildikleri maçı hatırlatarak, "Bu skorlar oyuncularımızda ve camiamızda hayal kırıklığı oluşturdu. 17-18 tane yeni oyuncumuz var, çok yeni bir takımız. Bu nedenle Eskişehirspor maçına son derece konsantre çıkmak zorundaydık. Eskişehirspor genç bir takım ve direndiği zaman sonuna kadar bunu götürebiliyor. Bugün golleri erken bulduk ve maçın sonuna kadar disiplinli oynayınca farklı bir skor oluştu. Bizim adımıza bir başlangıç oldu. Eskişehirspor zor durumda. İnşallah camia tekrardan ayağa kalkar. Eskişehirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bizim daha kat edecek çok yolumuz var. Beni sevindiren nokta ise oyuncularımın oyun disiplininden kopmaması oldu. Bu davranış önümüzdeki maçlar adına önemliydi. Kadro yapılanması kolay değil. Kontenjan soruna var, çok yabancı oyuncumuz var. Bütün bunların planlamasını yapmak kolay değil. İnşallah birkaç hafta sonra beklediğimiz Altay'ı daha iyi oyunla ve daha iyi skorla göreceğimizi düşünüyorum. Haftalar ilerledikçe daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Bugün bizim adımıza en önemli şey 3 puandı. Disiplin içerisinde olumlu bir oyunla 3 puan almak güzeldi. Hayırlı olsun" dedi.

Mustafa Özer: "Hafta içinde yönetim kurulumuzla oturacağız"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını belirterek, Eskişehirspor camiasında özür diliyoruz. 6-0'dan sonra konuşmak gerçekten kolay değil ama kimse elinizdeki sakat veya Covid-19 bulaşmış oyuncularınıza bakmaz. Maç içerisinde 25. dakikaya kadar iyi oynuyorduk ama Bedirhan'ın sakatlanmasıyla oyun sistemimizi değiştirmek zorunda kaldık. Onur Bayramoğlu'nu sakatlığından dolayı oyundan aldık. Kıvanç da sakatlanınca devre arasında oyundan çıkardık. Bu yüzden düzenimiz bozuldu. Üzgünüz, hafta içinde yönetimimizle oturup Eskişehirspor'un menfaati için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bunu herkes net bilsin. Eskişehirspor gerçekten zor günler geçiriyor. Söylenecek fazla bir şey de yok gerçekten çok üzgünüz. Kulübe geldiğimden beri ilk defa bu kadar farklı bir mağlubiyet aldım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Yücel İldiz, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay-Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor         
21:31
Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 6 maçtır yenemiyor Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 6 maçtır yenemiyor         
21:01
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı         
20:23
Seyircisiz oynayan G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahaya meşale atıldı Seyircisiz oynayan G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahaya meşale atıldı         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi         
18:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır         
18:00
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 22:11:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay-Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei