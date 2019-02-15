Son Dakika Haberleri: Altay Evinde Boluspor'la Oynuyor

Altay Evinde Boluspor'la Oynuyor

16 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Adanaspor'u 3-2 mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşan Altay, yarın evinde Play-Off mücadelesi veren Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

Altay Evinde Boluspor'la Oynuyor, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Adanaspor'u 3-2 mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşan Altay, yarın evinde Play-Off mücadelesi veren Boluspor'la karşı karşıya gelecek. 

İzmir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Erkan Engin yönetecek. Müsabakanın biletleri her iki takım taraftarı için de 15 TL'den satışa sunuldu. Siyah-beyazlılarda Adana deplasmanında sağ ayak bileğinden sakatlanan stoper İbrahim Öztürk ve tedavisi süren sağ kanat Oğuz Han forma giyemeyecek.

Omzunda ağrı olan kaleci Emre'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Cezası sona eren Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila ve sağ kanat Sinan kadroda yer alacak. İbrahim Öztürk'ün yokluğunda savunmada genç Ulaş'ın görev alması bekleniyor. Boluspor'dan ayrılıp 2 hafta önce Altay'la anlaşan teknik direktör Sait Karafırtınalar da eski takımına rakip olacak. Son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini bu kez taraftarının desteğiyle mağlup etmeyi hedefliyor.

Altay'ın mücadeleye şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor: Emre- Yasin, Ulaş, Gençer, Özgür, Merter, Helder, Putsila, Tatos, Kappel, Paixao - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:02 Kaynak: DHA

Adanaspor, Boluspor, Altay, Spor
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