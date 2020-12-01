Altay evinde erteleme sınavında

TFF 1'inci Lig'de art arda aldığı Menemenspor ve Bursaspor galibiyetleriyle gözünü üst sıralara diken Altay, yarın evinde Giresunspor'la erteleme maçına çıkacak. İzmir ekibinde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 7'nci hafta mücadelesi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Caner Ak yönetecek. Siyah-beyazlılarda cezası sona eren Erhan Çelenk şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Ligde Altay oynadığı 9 maçta 16 puan toplayıp 7'nci sırada yer alırken, bir basamak altındaki Giresunspor ise 10 karşılaşmada aynı puanı hanesine yazdırdı. Altay, Karadeniz ekibini mağlup etmesi halinde 4'üncü sıraya yükselecek. Siyah-beyazlılar, üst üste 3'üncü zaferini elde etmek için, yeşil-beyazlılar ise 2 haftalık galibiyet özlemini dindirmek için mücadele edecek. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, 2016-17'de Play-Off oynattığı Giresunspor'a bu kez rakip olacak.