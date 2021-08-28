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Altay evinde Fenerbahçe ile oynuyor - Son Dakika

Altay evinde Fenerbahçe ile oynuyor

28.08.2021 12:09
Altay evinde Fenerbahçe ile oynuyor, System.String[]

Süper Lig'de sezonun ilk 2 haftasında aldığı 2 galibiyetle 6 puan toplayan ve averajla liderlik koltuğuna oturan Altay, yarın evinde kendisi gibi 2'de 2 yapan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de sezonun ilk 2 haftasında aldığı 2 galibiyetle 6 puan toplayan ve averajla liderlik koltuğuna oturan Altay, yarın evinde kendisi gibi 2'de 2 yapan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın biletleri VIP tribün 1635, numaralı tribün 1090, maraton 109, kuzey ve güney kale arkası 54.5 TL olarak belirlenirken, stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında satışa sunulan biletler 20 dakikada tükendi.

Ev sahibi siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle ilk 2 maçta forma giyemeyen İsveçli stoper Eric Björkander'in iyileşmesiyle kadroda eksik kalmadı. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalışırken, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede her iki takım da 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Son olarak 2009'da kupada rakip olan Altay ile Fenerbahçe, 18 yıl sonra Süper Lig'de kozlarını paylaşacak.

MUSTAFA DENİZLİ 8'DE 8 PEŞİNDEAltay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 8'inci maçında da galibiyet almaya çalışacak. İzmir ekibi ile geçen sezon 1'inci Lig'de 5 karşılaşmada görev yapan usta teknik adam, aldığı 5 galibiyetle Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirmişti. Bu sezon da 2 maçta 6 puan toplayan Mustafa Denizli, Fenerbahçe karşısında da galip gelerek art arta 8'inci kez sahadan zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. 71 yaşındaki Denizli, 2000-01 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı.FENERBAHÇE MORALLİSezona evindeki 3-0'lık Yukatel Kayserispor galibiyetiyle başlayan Altay, 2'nci hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. İlk hafta deplasmanda Adana Demirspor'u tek golle mağlup eden Fenerbahçe ise geçen hafta evinde Fraport-Tav Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yendi. Sarı-lacivertliler son olarak perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off rövanş maçında deplasmanda Helsinki'yi 5-2 yenerek moral depoladı.


- İzmir

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay evinde Fenerbahçe ile oynuyor - Son Dakika Spor


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