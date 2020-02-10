Altay ezber bozdu - Son Dakika
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Altay ezber bozdu

6 saat önce

TFF 1. Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Boluspor'u 2-1 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan Altay, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı.

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TFF 1. Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Boluspor'u 2-1 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan Altay, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı. Daha önce ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda Cesar Grup Ümraniyespor'a 3-1, Ekol Göz Menemenspor'a 2-0, Hatayspor'a 3-2, Fatih Karagümrük ve Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilip, İstanbulspor'la 2-2, Adanaspor'la 3-3, Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu kez şeytanın bacağını kırdı. Boluspor karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren İzmir temsilcisi, ikinci yarıda Yılmaz ve Paixao'nun golleriyle zafere uzanarak taraftarını sevince boğdu.

Devre arasında yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından beraberlik golünü bulduklarını dile getiren Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Bu golden sonra taraftarımızın coşkusunu arkamıza aldık ve rakibe ciddi bir baskı uygulamaya başladık. Antrenmanlarda tüm çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Sonuç olarak sadece 1 maç kazandık. Önümüzde daha çok maç var. Adım adım ilerleyeceğiz. Oyuncularımıza, çalışanlarımıza, başkanımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların sayesinde maçı aldık" dedi.Altay'da ilk golün asistini yapan Turgut Doğan Şahin, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Ara transfer döneminde takıma katılan Doğan, Keçiörengücü deplasmanında forma giyemeyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
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