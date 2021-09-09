Üye Girişi
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor - Son Dakika

Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor

09.09.2021 12:45
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor, System.String[]

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altay, Türkiye'nin önde gelen kripto para platformu Icrypex'le birlikte hayata geçirdiği Altay Fan Token projesinin tanıtımını İstanbul'da yaptı.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altay, Türkiye'nin önde gelen kripto para platformu Icrypex'le birlikte hayata geçirdiği Altay Fan Token projesinin tanıtımını İstanbul'da yaptı. Çırağan Sarayı'ndaki organizasyona Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Icrypex CEO'su Gökalp İçer'in yanı sıra Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Icrypex Genel Müdürü Ezgi İçer, siyah-beyazlı yönetim ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Melih Gümüşbıçak'ın sunuculuğunu yaptığı toplantıda Icrypex teknolojisi ve Altay tarihi barkovizyon eşliğinde ekranlara yansıtıldı. Süper Lig'e bu sezon 18 yıl aradan sonra dönen Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Altay, Icrypex'le güçlerini yepyeni bir alanda birleştirip, dijital token dünyasına Icrypex'le güçlü bir adım attı.

Organizasyonun tanıtımında çok heyecanlı olduklarını belirten Icrypex CEO'su Gökalp İçer, "Icrypex genç bir şirket. 2018 yılının nisan ayında kuruldu. 150 kişilik bir ekibimiz var. Halka açık 2 tane şirketin ortak olduğu şirketiz. Türkiye'de Awax gibi birçok tokenı ilk kez biz listeledik. İlk kez müşteri temsilciliğini getirdik. Finansal okuryazarlığa ve kripto para okuryazarlığına büyük önem veriyoruz. Spor dünyasının içerisindeyiz. Nihayet bir İzmirli, bir Alsancaklı olarak Altay'la bu projede iş birliği yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Toplamda 191 milyon 400 bin adet Altay Fan Token çıkacağını belirten Gökalp İçer, "Bunu birkaç parti satış stratejisiyle satmayı düşünüyoruz. Haftaya pazartesi günü ön satışı başlayacak. ERC20 platformu üzerinden fan tokenı hayata geçirdik. Altay Fan Token birlikteliğimiz sadece bir ürün lansmanı olarak görülmesin. Biz bunun içerisine farklı projelerini de yedirerek Altay'la önemli bir yola çıktık. İzmir ve tüm Türkiye için anlamlı bir günde, 9 Eylül'de bu yolu bizimle birlikte yürüyen Altay'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.EKMEKÇİOĞLU: TARİHİ ANLAŞMAAltay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, toplantıda tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını vurguladı. Ekmekçioğlu, "Biz de çok heyecanlıyız. 107 yılı geride bırakan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden birisi olan Büyük Atay'ın bugün bence tarihine yakışır en büyük anlaşmalarından birini imzalıyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne kadar ekonomik anlamda önemli girişimlerimiz vardı. Artık kalıcı gelirler yaratmamız gerekiyor. Pandemi sebebiyle tüm kulüpler yara aldı. Altay Token ile kulübümüze 25 yıllık, belki daha ileri vadeli bir gelir modeli yaratmak istedik. Kulübün marka değerini yükseltmeyi, dijital mecraların daha akılcı kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Şu an altyapısıyla, A takımıyla, tesisleriyle, yeni stadıyla tarihine yakışır şekilde Altay'ı yönetmeye çalışıyoruz. Icrypex ile anlaşmamızı önemli bir gelir fırsatı olarak görüyoruz. Umuyoruz ki bu dünyada ateşi düşmeyecek tek hastalık futbol tutkusu olarak kalır" açıklamasını yaptı.MUSTAFA DENİZLİ: GURUR DUYDUMTakım kaptanı olarak 38 yıl önce ayrıldığı Altay'a geçen sezon teknik direktör olarak dönerek kulübün 18 senelik Süper Lig hasretine son veren Mustafa Denizli, toplantıda kulübe büyük katkı sağlayacak bir projenin tanıtımında bir araya geldiklerini belirterek, "Takımım şu an antrenmanda. Sayın başkan bu toplantıda ben de katılırsam çok mutlu olacağını söyledi. Altay'ın geleceğine katkı verecek böyle bir organizasyonda olmaktan dolayı gururluyum. Altay olarak biz tutucu bir camiayız. Benim bütün gençliğim bu camiada geçti. Türkiye'nin önemli camialarında görev yaptım ama burası benim için çok farklı bir yer. Bu kulübe ben 15 yaşında girip 34 yaşında ayrıldım. Belki ilk kez bir teknik adam böyle bir tanıtıma katılıyor. Bu bakımdan kendimi şanslı hissediyorum" dedi.İLK YIL HEDEF 80 MİLYON TLIcrypex CEO'su Gökalp İçer, Altay Fan Token projesinden kulübe ilk yıl 80 milyon TL gelir sağlamayı hedeflediklerini belirtti. İçer, "191 milyon 400 bin adet tokenın 71 milyonu ilk yıl arz olacak. 23.7 milyon TL'lik ön satış ön görüyoruz. Önden topladığımız listelerde bunun çok üzerinde bir talep var. Gelecek hafta 44 milyon token 1 TL'den halka arz edilecek. Toplam ulaştığımız değerleme 18 ile 22 milyon Euro. İlk yıl minimum 80 milyon TL civarında bir gelir öngörüyoruz. Bunun yüzde 12.5 civarı planlama ve marketing için ayrılacak. Kalan rakam Altay'ın olacak" şeklinde konuştu.

Şu an Altay'ın forma kol sponsoru olduklarını belirten İçer, sponsorluğun ileride daha da gelişeceğini söyledi. İlk halka arza yoğun bir talep beklediklerini dile getiren İçer, ilk fan token projelerini Altay'la gerçekleştireceklerini belirtti. Başkan Özgür Ekmekçioğlu da Icrypex'le artık bir aile olduklarını, dijital mecrada her noktada birlikte ilerleyeceklerini dile getirip, "İleride Mustafa hocamız onay verirse futbolculara kripto parayla prim ödemesi yapabiliriz" dedi. Mustafa Denizli ise maç primlerinin kısa vadeli olduğunu söyleyip şampiyonluk primlerinin kriptoyla yapılabileceğini belirtti. Denizli'nin kendisi prim almadığı için bunun dışında olduğunu belirtmesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor
Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor

Spor Toto Süper Lig, Türkiye, token, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi 14:16 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti 13:56 Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu 13:45 Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü 13:39 Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti 13:23 Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek 12:52 Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek
Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor 12:35 Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! 12:17 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti

Son Dakika Haberleri
14:15 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi
13:56 Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı
13:45 Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu
13:43 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti
13:37 Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:23 Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti
13:20 Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı
13:03 Fenerbahçe, sakatlık sorunlarıyla uğraşıyor! Bir kötü haber de Nazım Sangare'den geldi
12:44 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
İngiltere'den 8 yol yediği için 'Kova' lakabını alan Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı İngiltere'den 8 yol yediği için 'Kova' lakabını alan Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı         
14:08
Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı         
13:47
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti         
13:43
Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü         
13:37
Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı         
13:20
Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır         
12:44
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi         
12:00
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım         
11:57
Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor         
11:49
Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor         
11:42
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 14:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Altay Fan Token, Icrypex'le hayata geçiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement