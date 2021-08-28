Altay, Fenerbahçe maçına hazır

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 21.45'te başlayacak Altay-Fenerbahçe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe 'yi konuk edecek Altay , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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