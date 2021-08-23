Altay, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ligde 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Altaylı futbolcular dün izin yaptıktan sonra Fenerbahçe maçı için ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki idmanda futbolcular yenilenme antrenmanı yaptı. Eksik oyuncunun bulunmadığı Altay, çalışmalarına yarın devam edecek.

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