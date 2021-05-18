Altay finale yakın

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi avantajı eline aldı. İstanbul'da her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracak siyah-beyazlılar, rakibine 1-0 ya da 2-1 yenilirse elenecek. İstanbulspor'un 90 dakikayı 3-2 kazanması durumunda uzatma dakikaları, skorun bu bölümde de değişmemesi halinde seri penaltı atışları finalisti belirleyecek. Normal sezonda deplasmanda 2-1, evinde 3-1 mağlup olduğu sarı-siyahlı takımı ilk kez dize getiren İzmir ekibi rövanşa umutlu çıkacak.

Altay'ın başında çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alan teknik direktör Mustafa Denizli, saha kenarında zaman zaman gergin anlar yaşadı. Sinirlendiği bir pozisyonda elindeki suyu yere fırlatan tecrübeli çalıştırıcı, dördüncü hakem Murat Erdoğan'ın uyarısıyla sakinleşti. Farklı galip gelebilecekleri bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyleyen Denizli, "Yediğimiz 2'nci gol futbolcularımı üzdü. Geriden gelip 3-2 öne geçsek farklı bir tabloyla karşılaşacaktık. Önümüzde oynayacağımız maçın 3 tane sonucu var. Bu 3 sonucun 2 tanesi bizim için yeterli. Rövanşa aynı duygularla hazırlanacağız" diye konuştu.

PAIXAO GOLE DOYMUYORAltay formasıyla 1'inci Lig'de üst üste 3'üncü kez gol kralı olan Marco Paixao, Play-Off'ta da rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Dün İstanbulspor filelerini biri penaltıdan olmak üzere 2 kez sarsan Portekizli usta golcü, toplam gol sayısını 24'e çıkardı. Marco Paixao, İzmir ekibindeki ilk yılında 29, ikinci sezonunda ise 22 gol kaydetmişti. Maçın henüz 2'nci dakikasında rakip ağları havalandıran Hollandalı Kappel ise 7 gole ulaştı.SİYASİLERDEN TAM DESTEK

Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Altay'ı kritik Play-Off serüveninde siyasiler yalnız bırakmadı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve Bedri Serter'in yanı sıra Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ 90 dakikayı takip ederken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret ettikten sonra maçın ikinci yarısında protokol tribününde yerlerini aldı.