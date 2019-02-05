Son Dakika Haberleri: Altay Fırsat Tepti

Altay Fırsat Tepti

17 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya galibiyetle başladıktan sonra üst üste 2 maçını kendi seyircisi önünde oynayan Altay, fikstür avantajını değerlendiremedi.

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Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya galibiyetle başladıktan sonra üst üste 2 maçını kendi seyircisi önünde oynayan Altay, fikstür avantajını değerlendiremedi.

İlk devrede aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarla puan farkını bir türlü açamayan Altay, ligin ikinci yarısına ise deplasmanda Ümraniyespor galibiyetiyle başlamıştı. Ümraniyespor galibiyetinin ardından fikstür avantajını eline geçiren İzmir ekibi, bu avantajı elinin tersiyle itti. İzmir Atatürk Stadında 19. haftada ligde kalma savaşı veren Afjet Afyonspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar, Paixao'nun penaltıdan bulduğu golle öne geçmesine rağmen 88. dakikada Oltan'ın ayağından yediği penaltı golüyle 1 puana razı oldu. 20. haftada da yine kendi taraftarları önünde sahaya çıkan siyah-beyazlılar, bu kez de İstanbulspor ile yenişemedi ve alt grupla arasındaki puan farkını açma şansını değerlendiremedi. İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

Karafırtınalar: "Hedef alt sıralardan kopmak"

Altay'ın çiçeği burnunda Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligi olabildiğince üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi. Karafırtınalar, "İlerleyen haftalarda daha iyi bir takım olacağız. Play-off hedefinden oldukça uzaklaştık. Bundan sonraki hedefi alt sıralardan kurtulma olarak koymamız gerekiyor. Alabildiğimiz tüm puanları alıp, ligi mümkün olduğunca yukarılarda bitirmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:31 Kaynak: İHA

İzmir, Altay, Spor
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