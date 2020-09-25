Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, görevinden ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, görevinden istifa etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, görevinden istifa etti. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Bozok'un istifa kararı aldığı belirtildi. Bozok'un istifasının kabul edildiğinin bildirildiği açıklamada, "Hilmi Bozok'a görevini sürdürdüğü dönemde kulübümüze yapmış olduğu emekler ve hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyer hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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