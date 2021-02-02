Altay, Gabonlu Andre Poko'yu transfer etti

Türkiye kariyerinde Kardemir Karabükspor ve Göztepe formaları giyen 27 yaşındaki Gabonlu oyuncu, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası 'nda çıktığı 105 maçta 2 gol attı.

Sezon başında Göztepe kadrosunda yer alan ve sarı-kırmızılı ekibin sözleşmesini 24 Kasım 2020'de feshettiği Andre Poko, sezon sonuna kadar Altay'la sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay , en son Göztepe'de forma giyen Andre Poko'yu kadrosuna dahil etti.

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