Altay, Gabonlu Andre Poko'yu transfer etti - Son Dakika

Altay, Gabonlu Andre Poko'yu transfer etti

02.02.2021 00:25
Altay, Gabonlu Andre Poko'yu transfer etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, en son Göztepe'de forma giyen Andre Poko'yu kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, en son Göztepe'de forma giyen Andre Poko'yu kadrosuna dahil etti.

Sezon başında Göztepe kadrosunda yer alan ve sarı-kırmızılı ekibin sözleşmesini 24 Kasım 2020'de feshettiği Andre Poko, sezon sonuna kadar Altay'la sözleşme imzaladı.

Türkiye kariyerinde Kardemir Karabükspor ve Göztepe formaları giyen 27 yaşındaki Gabonlu oyuncu, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 105 maçta 2 gol attı.

Futbol Federasyonu, Öğretmenler Günü, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Gabonlu Andre Poko'yu transfer etti - Son Dakika Spor


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