Altay - Galatasaray maçının biletleri satışta - Son Dakika
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Altay - Galatasaray maçının biletleri satışta

20.04.2022 16:12
Altay - Galatasaray maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay'ın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay'ın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Mücadelenin biletleri 10, 20 ve 40 TL olarak açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Altay, Galatasaray'ı konuk edecek. 24 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

Maç öncesinde biletler Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu. Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası Tribün: 10 TL

Maraton Tribün: 20 TL

Numaralı Batı Tribün: 40 TL

Numaralı Batı Alt Tribün: 40 TL

(Salih Yılmazsoy-İHA)

Altay - Galatasaray maçının biletleri satışta

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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