Altay-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Altay'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, mağlubiyetin kendi hatalarından kaynaklandığını söyledi.

Bulut, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, alınan sonucun kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

"Maçın özeti çok basit. Bugün maçı kendi elimizle Altay'a hediye ettik." diyen Bulut, "Bunu, Altay'ı küçümsemek anlamında söylemiyorum. Onlar 3 gol attı. Kaçırdığımız pozisyonlara baktığımızda, maçı erken bitirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda ve ikinci yarıda yakaladığımız önemli pozisyonlar var ama bunları değerlendiremedik. Bugün gol atmak istemedik maalesef." ifadelerini kullandı.

Altay-Gaziantep FK maçının ardından

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta:

"Aldığımız galibiyet bulunduğumuz konumdan çıkma adına önemli bir mesaj oldu"

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Aldığımız galibiyet bulunduğumuz konumdan çıkma adına önemli bir mesaj oldu." dedi.

Özbalta, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hafta içinde çok ciddi çalıştıklarını kaydeden Özbalta, şöyle konuştu:

"Ligde kalacaksak sahada planları, organizasyonu, stratejileri olan, ne yaptığını bilen ve birbirine güvenen futbolcularla kalacağımızı ilk kaldığımız günden itibaren söylemiştik. Bugün oyuncularım istediklerimizi yaptı. Dünyada 8-10 takımı çıkardığınız zaman, 16 hafta galibiyet görmemiş takımın mental çöküşünün bir anda toparlanma süreci çok kolay olmuyor. Bunu fena götürmüyoruz diye düşünüyorum. Aldığımız galibiyet bulunduğumuz konumdan çıkma adına önemli bir mesaj oldu."

Özbalta, önlerinde daha çok müsabaka olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı şeyler bizim elimize geçene kadar bu istikrarı devam ettirmek durumundayız. Aldığımız galibiyetle ligde başka takımların da bazı hesaplar içine gireceğine inanıyorum. Bu haftaya kadar ligde kalır mı diye sorulan Altay Spor Kulübünün bir mesaj verdiğine inanıyorum. Hesaplar çok farklı boyutlara geldi. Bu seriyi devam ettirdiğimiz sürece bizim üstümüzdeki 5-6 takımın takılacağını biliyoruz. Azami puanları alıp kırılma maçının yaşanacağı maçı bekleyeceğiz. O maçın hangi haftaya geleceğini bilmiyorum ama biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz."