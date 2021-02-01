Altay, genç futbolcu Yusuf Tekin'i transfer etti - Son Dakika

Altay, genç futbolcu Yusuf Tekin'i transfer etti

01.02.2021 18:39
Altay, genç futbolcu Yusuf Tekin'i transfer etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Manisaspor'un genç oyuncularından Yusuf Tekin'i kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Manisaspor'un genç oyuncularından Yusuf Tekin'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüp, 18 yaşındaki sol savunma oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Manisaspor'da başladıktan sonra 5 Ocak 2019'da profesyonel olan Yusuf Tekin, 2. ve 3. Lig'de çıktığı 38 maçta 1 gol kaydetti.

Futbol Federasyonu, Yusuf Tekin, Manisaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, genç futbolcu Yusuf Tekin'i transfer etti - Son Dakika Spor


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