Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli (TEKRAR) - Son Dakika

Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli (TEKRAR)

25.10.2020 09:25
Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli (TEKRAR), System.String[]

TFF 1'inci Lig'de bugün İzmir'de oynanması gereken Altay-Giresunspor maçı, ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

TFF 1'inci Lig'de bugün İzmir'de oynanması gereken Altay- Giresunspor maçı, ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı kaydedildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Altay- Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır. Gelinen noktada A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun sonuçları pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Teknik Direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışına, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TFF talimatları doğrultusunda 1'inci Lig'in 7'nci haftasında oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli (TEKRAR) - Son Dakika Spor

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