Altay - Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay - Giresunspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Altay - Giresunspor maçının ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altay'ın Giresunspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Altay - Giresunspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altay'ın Giresunspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.


Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, maçın çok zor geçeceğini bildiklerini söyleyerek, "Deplasmanlarda iyi oynayan ve zor rakipleri de yenmiş bir takımla oynadık. Tek düşüncemiz galip gelmekti. Oyunun farklı zamanlarını değerlendireceğiz süreçte kırmızı kart gördük. Bana göre o pozisyona sarı kart verilebilirdi. Her yapılan müdahaleyi iyi analiz etmek lazım. Oyuncumuza dirsek geldi ama onun da çok iyi değerlendirilmesi gerekiyordu. Bizim mazeret uydurmamamız gerekiyor. Bu maçta alınan 1 puan kötü görünse de bazı şeylerin başlangıcıdır. Oyuncularım 3 haftadır çok iyi mücadele ediyorlar. Devre arası kampından inşallah eksiklerimizi tamamlayacağız. Oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim" dedi.


Kutlu: "Ortaya koyduğumuz futbol ve mücadeleyle 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"


Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Göreve başlamıştım ve 1 puanla moral motivasyonu düşük bir takım vardı. Bugün itibariyle ilk yarının sonuçlanmasıyla 21 puanı aşan bir takımımız var. Futbolun gerekliliklerini yerine getiren bir takım görüyorum. Bugünkü maçta oyun 11'e 11'ken de 11'e 10 durumdayken de pozisyon üreten, oyun anlamında ortaya iyi şeyler koyan bir takımımız vardı. İlk yarıda özellikle iki tane direkten dönen topumuz vardı. Ahmet İlhan'ın pozisyonunu golle sonuçlandırabilseydik belki ikinci yarıya daha farklı başlayacaktık. Altay, 10 kişi kaldıktan sonra doğal olarak defans yaptı. Bu durumda biz pozisyona üretmekte biraz sıkıntı yaşadık. Buna rağmen 1 penaltımız ve çizgiyi geçen bir pozisyonumuz vardı. Çizgiyi geçtiğini söylüyor herkes, biz de öyle görmüştük. Deplasman 1 puan iyi gibi gözüküyor ama oyunun genelinde ortaya koyduğumuz futbol ve mücadeleyle 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında inşallah istediklerini daha çok yerine getiren ve üst sıraları zorlayan bir Giresunspor göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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