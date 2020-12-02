Altay - Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Altay - Giresunspor maçının ardından

02.12.2020 16:24

- Altay - Giresunspor maçının ardından Yücel İldiz: "Herkes kendi maçına baksın" Hakan Keleş: "Kazanmak istiyorduk fakat 1 puanla yetinmek durumunda kaldık" TFF 1. Lig'de 7.

- Altay - Giresunspor maçının ardından

Yücel İldiz: "Herkes kendi maçına baksın"

Hakan Keleş: "Kazanmak istiyorduk fakat 1 puanla yetinmek durumunda kaldık"

İZMİR - TFF 1. Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Altay'ın sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçın 31. dakikasında İbrahim Öztürk'ün yerde kaldığı pozisyonun devam ettirilip pozisyonun devamında gol olmasının maçı sinir harbine çevirdiğini belirterek, "Futbolda her şey oluyor ama bir maç böylesine bir hale getirilmez" dedi. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise kazanmak için geldiklerini ancak 1 puanla yetinmek durumunda kaldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Altay, Giresunspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

İldiz: "Herkes kendi maçına baksın"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Hafta içerisinde kendi maçlarını bırakıp bizim maçlarımızdaki pozisyonlarla uğraşanlar rahatlamıştır herhalde. Maça iyi başladık, iyi götürüyorduk. Ancak öyle bir pozisyon oldu ki, direkt takım kaptanımıza yapılan 'katli vaciptir' tarzında bir hareket. Rakip oyuncu başında bekliyor, özür diliyor kart görmesin diye. O pozisyon gol oldu. Açık söylemek gerekirse o pozisyon maçı sinir harbine çevirdi. Buna rağmen oyunun sonuna kadar maçı kovaladık. Beraberliği yakaladık, kazanabilirdik de. Herkes kendi maçına baksın. Burası Altay camiası, büyük bir camiayız. Haklarımızı sahada mücadele ederek savunalım. Pandemi sebebiyle eksiklerle çıktığımız maçları kaybettik ama hiçbir şey demedik. Futbolda her şey oluyor ama bir maç böylesine bir hale getirilmez. Beni Türkiye'de herkes tanır, kolay kolay bu konularda pek konuşmam. Bu maçın tek pozisyonu var ve maçı bu hale getiren de o pozisyon zaten. Bugün bizim adımıza kaybedilen 2 puan var ama biz bunu inşallah ileride telafi ederiz" dedi.

Keleş: "Kazanmak istiyorduk fakat 1 puanla yetinmek durumunda kaldık"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise 12 günde 4. maçlarını oynadıklarını belirterek, "Ligin favori takımlarıyla oynuyoruz. Maçta öne geçtik, duran top haricinde fazla bir pozisyon vermedik. Kazanabilirdik, son dakikada direkten dönen bir pozisyonumuz var. Kazanmak istiyorduk fakat 1 puanla yetinmek durumunda kaldık. Evimize dönüyoruz. Evimizde alacağımız galibiyetlerle puan baremini yakalamak istiyoruz. Çok eksiğimiz var, cezalı oyuncularımız da vardı. 1 aylık sürede 9 maç oynayacağız. İnşallah bu yoğunluktan iyi bir şekilde çıkarız" ifadelerini kullandı.

Altay - Giresunspor maçının ardından
Altay - Giresunspor maçının ardından
Altay - Giresunspor maçının ardından
Altay - Giresunspor maçının ardından

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay - Giresunspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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