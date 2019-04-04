Son Dakika Haberleri: Altay Gol Yağdırdı

Altay Gol Yağdırdı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen Altay, geride kalan 10 haftada rakip filelere gol yağdırdı.

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Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen Altay, geride kalan 10 haftada rakip filelere gol yağdırdı.

Uzatma dakikalarında yediği golle Abalı Denizlispor deplasmanından beraberlikle dönerek ilk 6 iddiasını sürdüren Altay, ligin ikinci yarısında rakip ağlara gol yağdırmaya devam ediyor. Ligin ikinci devresinde ayağa kalkan siyah-beyazlılar, gol sayısında da ciddi bir artış yaşadı. İlk devrede maç başına 1.2 gol ortalaması yakalayan Altay, ikinci yarıda oynadığı maçlarda ise maç başına bu sayısı 1.9'a çıkardı. Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta rakip ağlara 21 gol bırakan siyah-beyazlı takım, ikinci devrede çıktığı 10 maçta 19 gole ulaşmayı başardı. 27 hafta sonunda rakip filelere 40 gol bırakan Altay'ın maç başı gol ortalaması ise 1.48'e yükseldi. Son iki haftada Kardemir Karabükspor ve Abalı Denizlispor ile karşılaşan siyah-beyazlılar 7 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Siyah-beyazlı takımın gol yükünü Portekizli Marco Paixao çekti. Attığı 22 golle krallık yarışında da ilk sırada bulunan Portekizli'yi, attığı 8 golle Kappel takip etti. Ligin ilk yarsında inişli-çıkışlı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, ikinci devrede ise performansını yükseltmeyi başardı. İlk devrede rakip filelere yalnızca 3 gol bırakabilen Kappel, ikinci yarıda ise 5 kez gol sevinci yaşadı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:05 Kaynak: İHA

Denizlispor, Altay, Spor
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