Altay güneye gitti

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı verirken kulüpte görülen koronavirüs vakaları sonrası son 2 maçını kaybeden Altay, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da geçirme kararı aldı. Belek'te dün akşam kampa giren siyah-beyazlı takımın 10 gün boyunca güç depolayacağı belirtildi. Altay'da koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 24 futbolcunun tamamının iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Koronavirüsten kurtulan ancak antrenman eksiği olan futbolcuların mental ve fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için teknik direktör Yücel İldiz, kolları sıvadı. Deneyimli teknik adam, kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirip lige yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi. İzmir temsilcisinde hafif sakatlıkları bulunan Thiam ve Çağlar'ın düz koşu yaptığı öğrenildi. Altay ligde 22 Kasım'da Menemenspor'a konuk olacak.