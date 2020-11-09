Altay güneye gitti - Son Dakika

Altay güneye gitti

09.11.2020 11:46
Altay güneye gitti, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı verirken kulüpte görülen koronavirüs vakaları sonrası son 2 maçını kaybeden Altay, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da geçirme kararı aldı.

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı verirken kulüpte görülen koronavirüs vakaları sonrası son 2 maçını kaybeden Altay, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da geçirme kararı aldı. Belek'te dün akşam kampa giren siyah-beyazlı takımın 10 gün boyunca güç depolayacağı belirtildi. Altay'da koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 24 futbolcunun tamamının iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Koronavirüsten kurtulan ancak antrenman eksiği olan futbolcuların mental ve fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için teknik direktör Yücel İldiz, kolları sıvadı. Deneyimli teknik adam, kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirip lige yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi. İzmir temsilcisinde hafif sakatlıkları bulunan Thiam ve Çağlar'ın düz koşu yaptığı öğrenildi. Altay ligde 22 Kasım'da Menemenspor'a konuk olacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Antalya, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay güneye gitti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysa kendimden şüphe etmeliyim Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydeden işçi tazminatsız kovuldu Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak         
11:06
Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti         
10:57
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak         
10:55
Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada         
10:26
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var         
09:30
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 12:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay güneye gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei