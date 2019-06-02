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Altay Hasan'ı listeye aldı

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Altay, yeni sezon öncesi Altınordu ile sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nu transfer listesine ekledi.

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SPOR Toto 1. Lig takımlarından Altay, yeni sezon öncesi Altınordu ile sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nu transfer listesine ekledi. Sözleşmesi sona eren stoper Gençer'le nikah tazelemek isteyen, Ankaragücü'den stoper Alihan'a talip olan siyah-beyazlılar şimdi de Altınordulu Hasan'ı gündemine aldı.
Son 2 sezonda Altınordu'da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusuna 2. Lig ekibi Samsunspor'un 2 milyon TL'lik teklif sunduğu iddia edilmişti. Geçen sezon 31 maçta forma giyen Hasan, kariyerinde 1. Lig'de 114 müsabakada görev aldı. Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkmaya hazırlanan İzmir temsilcisi genç stoper Ulaş'ı satıp, tecrübeli stoper İbrahim Öztürk'le yollarını ayırmayı planlıyor. 
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:57 Kaynak: DHA
Altınordu, Altay, Spor
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