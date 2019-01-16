Son Dakika Haberleri: Altay, Helder Tavares ile Anlaştı

Altay, Helder Tavares ile Anlaştı

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares'i kadrosuna dahil etti.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares'i kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Tavares'le 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Tavares, son olarak Portekiz Premier Lig takımlarından Tondela'da forma giyiyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Yeşil Burun Adaları, Altay, Spor
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