Altay hücumcularına güveniyor

TFF 1'inci Lig'de zirve yolunda pazartesi günü Bursaspor'la kritik maçta karşı karşıya gelecek Altay'da gözler hücum oyuncularına çevrildi. Son 4 maçını kazanıp ağlara toplam 13 gol bırakan siyah-beyazlılarda özellikle Marco Paixao rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Son 2 yılın gol kralı olan 37 yaşındaki Portekizli bu sezon da fırtına gibi esti. İlerlemiş yaşına rağmen performansından bir şey kaybetmeyen Paixao, 27 maçta 19 gol atmasını bildi.

Paixao, Altay'ın kazandığı son 4 karşılaşmada da 2 gol atıp 2 de asist yapmasını bildi. Siyah-beyazlıların Hollandalı futbolcusu Kappel ise 23 maçta 6 gole imzasını koydu. Deneyimli oyuncu da son 4 maçta 2 gol attı. Altay'da Erhan Çelenk de skora direkt olarak 10 kez katkıda bulundu. İzmir ekibiyle 26 müsabakaya çıkan Erhan 5 kez ağları sarsıp 5 defa da gol pası verdi. Altay'da hücum oyuncularının başarılı performansı Bursaspor sınavı öncesi camiaya güven verdi.