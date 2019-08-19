Altay'ı bireysel hatalar yaktı

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk maçında, evinde Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olan Altay, bireysel hataların etkisiyle rakibine boyun eğerek sahadan eli boş ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin 17'nci dakikada yediği ilk golde kalesini terk eden kaleci Aydın, topa hamle yapmakta gecikince takım geriye düştü. Maçın 37'nci dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören sol bek Özgür, takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda eksik olmasına rağmen oyun üstünlüğünü ele alan ve Kappel'le skoru dengeleyen Altay, 80'inci dakikada bu kez stoper Abdülkerim'in kaptırdığı topun kalesine girmesini önleyemedi.Maçın ilk yarısındaki futbolla yenilgiyi hak ettiklerini ancak ikinci yarıda gerçek güçlerini gösterdiklerini dile getiren teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Hiç beklediğimiz bir skorla kaybettik, üzgünüz. Daha önce ilk yarıdaki kadar kötü hiç oynamadık. İkinci yarıdaki performansımız etkileyiciydi. Bireysel hatalardan iki kez geriye düştük. Beraberlik için tüm riskleri aldığımızda da uzatmalarda üçüncü golü kalemizde gördük. Sezon başı olması üzücü ancak telafisi olan bir maç. Buradan çıkarılacak çok ders var. Bir an önce bu maçı unutup İstanbulspor deplasmanına odaklanmalıyız. Bu takıma güveniyorum" dedi.